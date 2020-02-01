Бишкек, 1 февраля 2020, 21:27 — REGNUM Вспышка коронавируса в Китае вынудила руководство Киргизии временно закрыть границу с этой страной. Об этом сообщила 1 февраля пресс-служба киргизского правительства.
«Киргизская Республика временно закрывает госграницу с КНР и приостанавливает воздушное сообщение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что представители Республиканского штаба по предупреждению проникновения на территорию страны и недопущению дальнейшего распространения коронавируса приняли данное решение 1 февраля.
Как передавало ИА REGNUM, 1 февраля правительство РФ временно приостановило безвизовые туристические поездки в КНР из-за вспышки в этой стране нового типа коронавируса.
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