Москва, , 14:07 — REGNUM МИД России предложил новому американскому послу Джону Салливану принять участие в крещенских купаниях по примеру его предшественника. Сообщение об этом опубликовано в Twitter министерства.

Дипломаты напомнили, что Салливан готовится к переезду в Москву, и в России его давно ждут. Они задались вопросом, готов ли Салливан последовать примеру Джона Хантсмана и «окунуться в российские реалии»?

«Специально держим привычную вашингтонскую погоду!» — отметили в МИД.

Новому послу посоветовали нырять с головой.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года недавно назначенный послом США в России Джон Хантсман окунулся в крещенскую прорубь в Подмосковье. Дипломат назвал это незабываемым опытом. Нового посла США жду в Москве 16 января 2020 года.

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