Москва, 4 февраля 2020, 15:29 — REGNUM Ежегодные выплаты Белоруссии по кредитам России составляют 1 млрд долларов, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко. Об этом 4 февраля сообщает агентство БелТА.
При этом Лукашенко добавил, что белорусская сторона никаких денег у России не просит, а предлагает сотрудничество.
Напомним, отношения между Минском и Москвой осложнились, после того как большая часть российских компаний прекратила поставки нефти на НПЗ Белоруссии из-за споров о стоимости.
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