Минск, , 14:56 — REGNUM Белоруссия с 1 февраля повышает тарифы на транзит российской нефти на 6,6%, сообщает белорусское министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ).

«МАРТ принято решение о повышении тарифов на 6,6%», — говорится в сообщении.

Отмечается, что размер повышения тарифов определен как среднегодовой индекс потребительских цен. Он был установлен параметрами прогноза социально-экономического развития РФ на 2020 год в размере 3,6%, увеличенный на три процентных пункта, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее белорусский лидер Александр Лукашенко заявил, что в Белоруссии в настоящее время идет период войны за энергоресурсы и потому ей нужно научиться жить по средствам и экономить.

Также он отметил, что в нынешнем году властям Белоруссии придется серьезно поработать для преодоления негативных последствий в экономике, в том числе связанных с Россией.

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