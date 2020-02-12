Подгорица, , 08:23 — REGNUM Принятие закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» стало очередным ударом по идентичности живущих в Черногории сербов, заявил в интервью ИА REGNUM бывший советник президента Сербии по делам сербов в диаспоре и отношений с религиозными организациями Младжан Джорджевич.

Младжан Джорджевич

По мнению Джорджевича, закон, в сущности, открывает дорогу для лишения имущества храмов и монастырей Сербской православной церкви: сейчас они принадлежат митрополии Черногорско-Приморской и другим епархиям СПЦ, но рискуют стать государственной собственностью Черногории. Однако легитимные способы оспорить положения этого закона существуют:

Младжан Джорджевич «Во-первых, мирные протесты. Около 150 тысяч человек, это четверть от всех проживающих в республике, постоянно выходят на улицы и высказываются против данного закона. Во-вторых, юридические технологии. В настоящее время Сербская церковь подает иск в Конституционный суд Черногории. В-третьих, Сербия имеет полное право защитить как Церковь, так и сербов. Даже обязана их защищать».

К борьбе, считает Джорджевич, могут подключиться другие страны и международные организации, так, американские епархии Сербской православной церкви обратились к Дональду Трампу и Майку Помпео с просьбой защитить Церковь в Черногории.

Младжан Джорджевич «Мы рассчитываем и на иностранные средства массовой информации, на российскую прессу, они могут рассказывать о том, что происходит в Черногории».

Полностью интервью читайте в материале Станислава Стремидловского «Джорджевич: «Джуканович и Вучич развязали в Черногории церковный конфликт»».