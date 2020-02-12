Подгорица, 12 февраля 2020, 08:23 — REGNUM Принятие закона «О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин» стало очередным ударом по идентичности живущих в Черногории сербов, заявил в интервью ИА REGNUM бывший советник президента Сербии по делам сербов в диаспоре и отношений с религиозными организациями Младжан Джорджевич.
По мнению Джорджевича, закон, в сущности, открывает дорогу для лишения имущества храмов и монастырей Сербской православной церкви: сейчас они принадлежат митрополии Черногорско-Приморской и другим епархиям СПЦ, но рискуют стать государственной собственностью Черногории. Однако легитимные способы оспорить положения этого закона существуют:
К борьбе, считает Джорджевич, могут подключиться другие страны и международные организации, так, американские епархии Сербской православной церкви обратились к Дональду Трампу и Майку Помпео с просьбой защитить Церковь в Черногории.
Полностью интервью читайте в материале Станислава Стремидловского «Джорджевич: «Джуканович и Вучич развязали в Черногории церковный конфликт»».