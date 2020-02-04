Дамаск, , 14:12 — REGNUM В интернете появилась очередная фотография артиллеристов в Сирии, стоящих с высокоточным управляемым 152-мм снарядом «Краснополь». Артиллеристы сфотографированы на фоне орудия 2А65 «Мста-Б».

Об этом пишет «Российская газета».

Первая информация, что «Краснополь» применяется в Сирии, появилась ещё летом 2016 года. Этот боеприпас был применён по боевикам из советской пушки-гаубицы Д-20. Широта использования артсистем является отличительной чертой этого высокоточного комплекса 2К25.

Позже минобороны РФ сообщало, что этими боеприпасами в январе 2018 года были уничтожены объекты террористов, напавших на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.

В настоящее время в российскую армию поступают снаряды «Краснополь-М». Масса его боевой части увеличена с 20,5 килограмма до 26 килограмм, а масса взрывчатого вещества возросла с 6,3 килограмма до 11 килограмм. Теперь снаряд способен поражать цели на дальности 30 километров, на 5 километров дальше.

Точность поражения целей раньше была 80%, а теперь составляет 95%. Фактически это оружие первого выстрела. Статические и малоподвижные цели боеприпас поражает гарантированно. Трудности есть только с попаданием в цели, скорость движения которых превышает 25−30 километров в час. Однако цели такого типа, в принципе, должны уничтожаться другими средствами поражения: ПТУР, гранатомётами и танками прямой наводкой.