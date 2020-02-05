Москва, , 13:33 — REGNUM Условия эвакуации граждан РФ из китайского города Ухань, где началась вспышка заболеваемости нового вида коронавируса, была некомфортной. На это 5 февраля пожаловалась одна из эвакуированных, гражданка России Виктория Маковцова в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

«Летели четыре часа. Приземлились на дозаправку в Улан Уде. Часа два назад мы уже приехали. Что ещё сказать? Перелёт не очень удачно прошёл. Было очень холодно на борту. Спасались от холода как могли. Не очень удобно было… удобств в общем не было», — сказала Маковцова.

По прилету в Тюмень эвакуированных распределили по комнатам по два человека. Там граждане будут находиться 14 дней. При этом покидать помещение категорически запрещено.

«Никому нельзя выходить из комнаты. Если кто-то выйдет — карантин будет обнуляться, и человеку заново придётся отбывать этот срок. В номере имеется все необходимое. У нас есть вода, перекусы, есть сладости, телевизор, Wi-Fi. Выдали сменную одежду, халаты. Есть все необходимое в номере, средства личной гигиены. Хороший вид из окна. Душ, туалет, всё есть», — сообщила Маковцова.

Отметим, что изначально эвакуируемые граждане РФ сообщали, что их планируют доставить в Москву. По информации ИА REGNUM, для этих целей даже начали готовить один из реабилитационных центров столицы, однако впоследствии решение о месте помещения на карантин, по всей видимости, было изменено, и людей поместили в один из санаториев под Тюменью.

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