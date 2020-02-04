Москва, , 14:10 — REGNUM Министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев назначен председателем российской части межправительственной российско-нигерийской комиссии по экономическому и научно-техническому сотрудничеству. Такое распоряжение премьер-министра Михаила Мишустина опубликовано 4 февраля на портале правовой информации.

Ранее российскую часть совместной с Нигерией комиссии возглавлял экс-министр сельского хозяйства Александр Ткачёв. Смешанная комиссия по экономическому и научно-техническому сотрудничеству была создана в 2014 году.

Как сообщало ИА REGNUM, сотруничество России и Нигерии предполагает в числе прочего помощь в восстановлении недостроенного металлургического комбината в нигерийском Аджаокуте. Кроме того, в декабре 2019 года правительство Нигерии и «Уралхим» заключили соглашение о прямых поставках калийных удобрений.

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