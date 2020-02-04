Москва, , 11:15 — REGNUM Президент России Владимир Путин подписал указ о введении должностей в секретариате заместителя председателя Совета безопасности РФ. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Так, введены должности руководителя секретариата зампреда Совбеза и замеруководителя секретариата. Также у заместителя председателя Совбеза появится помощник.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 января президент России Владимир Путин принял отставку правительства РФ во главе с Дмитрием Медведевым. На руководящий пост был назначен Михаил Мишустин. Медведев занял должность заместителя председателя Совета безопасности РФ.

Читайте также: Стала известна зарплата Медведева в Совбезе РФ