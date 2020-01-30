Москва, , 17:50 — REGNUM Экс-глава правительства РФ Дмитрий Медведев на посту заместителя председателя Совета безопасности РФ будет получать более полумиллиона рублей. Соответствующая зарплата установлена в тексте опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации указа.

Точная сумма зарплаты бывшего премьер-министра составит 618,3 тысячи рублей. Такая зарплата установлена с 16 января 2020 года. Сам документ подписан 30 января 2020 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Дмитрий Медведев ушёл в отставку в середине января. Его место занял глава Федеральной налоговой службы РФ Михаил Мишустин.