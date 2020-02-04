Минск, , 11:17 — REGNUM Информация о планах по созданию учебного центра НАТО в Белоруссии не соответствует действительности. Об этом говорится в пресс-релизе, распространённом белорусским министерством обороны.

В оборонном ведомстве указали, что ложные сообщения появились ранее в телеграм-каналах. Утверждалось, что Минск ведёт переговоры о размещении в стране учебного центра НАТО в рамках программы «Партнерство ради мира».

Слухи появились после визита в Белоруссию госсекретаря США Майкла Помпео.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 февраля министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск приветствовал бы более активную роль США в Белоруссии.

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