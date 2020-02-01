Минск, , 16:25 — REGNUM Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей заявил, что белорусская сторона приветствовала, если бы США играли более активную роль в их стране. Об этом 1 февраля он сообщил на совместном брифинге с государственным секретарем США Майком Помпео в Минске.

«Мы приветствовали бы более активную роль США в Беларуси исходя из той роли и значения, которые играют США на мировой арене», — цитирует главу белорусского внешнеполитического ведомства БЕЛТА.

Он подчеркнул, что Белоруссия заинтересована в более активном сотрудничестве с Соединенными Штатами в экономической и политической сфере.

«Мы заинтересованы в том, чтобы американский бизнес работал здесь более активно. В том, чтобы более активно развивалось сотрудничество между различными правительственными структурами», — отметил Макей.

По его словам, особенно актуальными направлениями взаимодействия с американской стороной Белоруссия видит совместные усилия «по борьбе с терроризмом, торговлей людьми, наркотрафиком, обеспечение безопасности в регионе и мире в целом».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, в субботу, 1 февраля, состоялась встреча государственного секретаря США Майка Помпео с президентом Белоруссии Владимиром Лукашенко, на которой политики обсудили ряд значимых для двухсторонних отношений вопросов.

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