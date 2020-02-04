Москва, , 00:55 — REGNUM С 4 февраля въезд в Россию граждан иностранных государств с территории Китая в воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ временно ограничен решением правительства. Соответствующее распоряжение 3 февраля опубликовано на правительственном сайте.

Как следует из документа, ограничение вступило в силу с 4 февраля с 00:00 по московскому времени и ограничивает въезд в Россию иностранных граждан с территории КНР во всех воздушных пунктах пропуска через государственную границу РФ, кроме воздушного пункта пропуска через государственную границу РФ Москва (Шереметьево).

Ограничение не распространяется на граждан государств — членов Евразийского экономического союза, а также экипажи воздушных судов, членов официальных делегаций и лиц, имеющих вид на жительство в Российской Федерации

Исполнителем данного распоряжения является министерство транспорта России совместно с ФСБ РФ, ФТС РФ и Роспотребнадзором.

Как сообщало ИА REGNUM, о возможном ограничении российскими властями въезда иностранных граждан с территории Китая в связи с угрозой распространения коронавируса, на брифинге 3 февраля заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

По её словам, данная мера обсуждалась 3 февраля на совещании оперативного штаба в правительстве и проект соответствующего распоряжения уже готовится на подпись премьер-министру Михаилу Мишустину.

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