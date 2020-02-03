Москва, , 18:05 — REGNUM Депутаты Госдумы планируют провести парламентские слушания по проблеме коронавируса 17 февраля. Об заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин, отвечая на вопрос корреспондента ИА REGNUM 3 февраля.

«Мы договорились подготовить парламентские слушания по этой проблеме. И если удастся профильному комитету это сделать вместе с профильным министерством, то постараемся сделать всё возможное, чтобы эти слушания состоялись 17 февраля», — заявил Володин.

По его словам, проблема распространения коронавируса сегодня стоит в повестке депутатов, и они ею внимательно занимаются.

«Считаем правильным эту тему обсудить, тем более вы видите, насколько общество, с одной стороны, напугано этой ситуацией, а с другой — не знает, как себя вести. В связи с этим мы постараемся пригласить тех, кто должен дать ответы на эти вопросы», — отметил Володин.