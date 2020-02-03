Буэнос-Айрес, , 21:04 — REGNUM О намерении задержать Вильфреда Чавеса, адвоката бывшего президента Боливии Эво Моралеса, боливийский политик написал 3 февраля в Twitter.

По словам Моралеса, новые боливийские власти распорядились задержать члена «Движения к социализму» при Высшем избирательном суде Боливии Чавеса, который также является «доверенным лицом» экс-президента.

Моралес пояснил, что это — попытка новых боливийских властей исключить его из числа возможных участников парламентских выборов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Моралес в конце января объявил, что намерен участвовать в парламентских выборах, которые в Боливии запланированы на 3 мая 2020 г.

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