Буэнос-Айрес, , 22:41 — REGNUM О своих планах продолжить политическую карьеру заявил 30 января бывший боливийский президент Эво Моралес в интервью El Destape.

Он рассказал, что, будучи президентом Бразилии, собирался закончить свою политическую карьеру в 2025 году, но его планы были нарушены.

Моралес «Но теперь меня спровоцировали, и я буду продолжать заниматься политикой».

Напомним, Моралес находился на посту президента Бразилии с 2006 года по ноябрь 2019 г., причём он ушёл в отставку после своего законного избрания — чтобы не провоцировать дальнейшие беспорядки в стране.

На выборах 20 октября 2019 г. за него проголосовали 46,86% избирателей, его соперник Карлос Меса набрал 36,72%. В стране начались протесты против победившего Моралеса, которые он назвал мятежом, организованным из-за границы. Теперь его самого обвиняю в мятеже новые власти.

Читайте ранее в этом сюжете: Моралес готовится участвовать в парламентских выборах в Боливии