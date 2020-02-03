Бишкек, , 15:01 — REGNUM Премьер-министр Киргизии Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании штаба по предупреждению проникновения в страну и распространения коронавирусной инфекции поручил минздраву, МИДу, и МЧС проработать вопрос об оказании гуманитарной помощи Китаю. Об этом сообщает пресс-служба правительства сегодня, 3 февраля.

Также высокопоставленный киргизский чиновник акцентировал внимание на том, что министерства, ведомства и местные органы власти должны приняты дополнительные меры по усилению санитарно-карантинного контроля пунктов пропуска через государственную границу республики.

В свою очередь министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев доложил о том, что в Киргизии пока не зафиксировали ни одного подтвержденного случая заражения коронавирусом.

По словам главы минздрава, уже в ближайшее время киргизские медики могут получить от российских и китайских коллег специальные реагенты, позволяющие выявить коронавирус в течение нескольких часов.

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