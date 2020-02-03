Москва, , 13:27 — REGNUM В Кремле не согласны с высказываниями президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана по Крыму, заявил 3 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы не согласны с формулировками, которые используются в этом контексте, мы неоднократно говорили о беспочвенности каких-либо опасений по крымским татарам», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Эрдоган, общаясь с журналистами перед вылетом на Украину, заявил, что Анкара не признает законность перехода Крыма под российскую юрисдикцию. Турецкий лидер также рассказал, что Турцию и Украину волнует вопрос крымских татар, за положением которых турецкие власти следят очень пристально.

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