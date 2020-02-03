Анкара, , 11:07 — REGNUM Турция не признает законность перехода Крыма под российскую юрисдикцию, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 3 февраля, общаясь с журналистами перед вылетом на Украину.

«Мы продолжим отстаивать территориальную целостность Украины, не признаем незаконную аннексию Крыма», — рассказал он.

Эрдоган также рассказал, что Турцию и Украину волнует вопрос крымских татар, за положением которых турецкие власти следят очень пристально.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Анкаре заявили, что главными темами украино-турецких переговоров станет увеличение товарооборота между странами, а также роль Турции в решении некоторых политических вопросов между Россией и Украиной.

Напомним, Крым воссоединился с Россией в 2014 году после того, как законные власти Украины были уничтожены в результате вооружённого госпереворота. Воссоединению предшествовал референдум, на котором подавляющее большинство жителей Крыма поддержали эту идею.

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