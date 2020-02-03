Ростов-на-Дону, , 11:59 — REGNUM Руководитель отдела по делам молодежи администрации Ростова-на-Дону Андрей Косенко подал в отставку. Об этом ИА REGNUM сообщили в городской администрации.

«Начальник отдела по делам молодежи покидает свой пост и назначается на должность заместителя главы Кировского района по социальным вопросам», — уточняется в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что ранее заявление на увольнение по собственному желанию написал начальник городского управления культуры Александр Доманов. Однако о том, на каком посту он продолжит свою работу, неизвестно.