Ростов-на-Дону, , 14:00 — REGNUM В первые дни 2020 года в администрации Ростова-на-Дону произошли кадровые изменения. Заявление на увольнение по собственному желанию написал начальник управления культуры Александр Доманов. Официального подтверждения этой информации пока нет.

Александр Доманов Скриншот с сайта rostov-gorod.ru

По некоторым сведениям, чиновник в настоящее время уже не работает. Однако ИА REGNUM отмечает, что на официальном сайте горадминистрации Доманов указан в качестве руководителя управления.

ИА REGNUM напоминает, что бывший работник министерства культуры Ростовской области Доманов занял пост руководителя городского управления культуры в июне 2018 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Ростовские депутаты утвердили руководителя управления культуры