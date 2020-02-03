Анкара, , 08:40 — REGNUM Главными приоритетами для президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана во время визита на Украину будет наращивание бизнес-отношений и решение политических вопросов, заявил председатель группы дружбы Турции и Украины в турецком парламенте, депутат от Партии справедливости и развития Йылдырым Тугрул Тюркеш, сообщило 3 января информационное агентство «Укринформ».

Он рассказал, что турецкую сторону не устраивает годовой товарооборот между странами в размере $4 млрд.

«Мы должны увеличить его и способствовать бизнесу, сотрудничество должно быть более интенсивным. Это номер один», — рассказал парламентарий.

Он также отметил, что Турция поддерживает отношения не только с Украиной, но и с Россией.

«Мы пытаемся взять на себя роль в решении некоторых вопросов. И мы будем продолжать работать в этом направлении», — добавил депутат.

Напомним, визит президента Турции в Киев запланирован на 3 февраля 2020 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Турции Андрей Сибига рассказал, что в ходе визита Эрдогана, будет подписано соглашение, в рамках которого Турция выделит ВСУ $50 млн.

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