Киев, , 19:44 — REGNUM В ходе визита президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в Киев планируется подписание двустороннего соглашения о предоставлении турецкой стороной Украине $50 млн, данная финансовая помощь пойдет на нужды украинских вооружённых сил. Об этом 2 февраля сообщил посол Украины в Турции Андрей Сибига.

«В ходе этого визита будет подписано соглашение, по которому турецкая сторона предоставит финансовую помощь в размере 200 млн турецких лир. Для нужд украинской армии, в частности для закупки вооружения», — цитирует украинского дипломата «Укринформ».

Сибига также отметил, что в ходе встречи двух лидеров государств планируется подписание ряда соглашений в сфере миграционного сотрудничества, сотрудничества между службами по чрезвычайным ситуациям, в частности по взаимодействию в случае трагедий, чрезвычайных событий, а также соглашения о взаимном признании водительских прав.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол Украины в Турции Андрей Сибига заявил о том, что между Украиной и Турцией на разных стадиях реализации находятся более пятидесяти проектов сотрудничества в военно-технической сфере.

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