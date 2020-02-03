Париж, , 08:04 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан заявил, что «работа памяти» необходима в отношениях между Францией и Алжиром по тому, как каждая из этих стран жила в войне, сообщает Le Figaro.

Глава МИД Франции сделал заявление о противоречии, возникшем из-за недавних высказываний президента Франции Эммануэля Макрона, который провел параллель между алжирской войной и признанием бывшим главой государства Жаком Шираком ответственности Франции за депортацию евреев во время Второй мировой войны.

«Холокост — невыносимое преступление, ни с чем не сравнимое, нигде больше его не следует признавать», — заявил глава французской дипломатии, добавив, что вопрос, который возникает в отношениях между Францией и Алжиром о памяти, о том, как обе страны пережили этот конфликт, остается.

Во время празднования 75-й годовщины освобождения лагеря Освенцим Эммануэль Макрон заявил, что убежден в том, что Франция должна вернуться к воспоминаниям о войне в Алжире (1954−1962), чтобы положить конец «конфликту памяти».

«У нас в Алжире совершенно новая ситуация, которая, несомненно, приведет к значительным событиям в этой стране», — отметил министр иностранных дел в связи с недавними выборами президента Абдельмаджида Теббуна.

«Новые перспективы открываются для отношений между Францией и Алжиром. Если общая память может стать частью этого нового целого, это станет хорошей новостью для всех», — подчеркнул глава МИД Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал власти Ирана освободить двоих французских граждан, содержащихся под стражей с июня 2019 года.

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