Париж, , 21:30 — REGNUM Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан призвал власти Ирана освободить двоих французских граждан, содержащихся под стражей с июня 2019 года, об этом сообщает газета Le Figaro.

Речь идет о Роланде Маршале, преподавателе университета в Париже и академике Фариба Адельхахе, имеющей двойное гражданство.

«Мы считаем эти аресты недопустимыми. Мы сообщили об этом властям Ирана, в том числе президенту Хасану Рухани», — заявил Ле Дриан в интервью изданию.

Напомним, указанные ученые были арестованы в Иране по подозрению в шпионаже, однако вскоре данные обвинения были сняты, сейчас люди обвиняются в нарушении безопасности. Отмечается, что они испытывают проблемы со здоровьем.

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