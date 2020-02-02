Москва, , 21:59 — REGNUM Уже 3 февраля состоится вывоз на стартовый комплекс Байконура ракеты-носителя (РН) «Союз-2». Об этом сообщил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин на своей странице в соцсети Twitter.

«Государственная комиссия приняла решение о вывозе завтра в 05:30 мск РН «Союз-2» на стартовый комплекс», — написал Рогозин, ссылаясь на доклад заместителя генерального директора Роскосмоса Александра Петровича Лопатина (возглавляещего данную комиссию).

По словам генерального директора Роскосмоса, первый в 2020 году ракетный пуск с Байконура уже начинают готовить специалисты.

Как передавало ИА REGNUM, 22 января глава корпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на первом заседании Межгосударственного совета по космосу стран СНГ в Минске заявил, что у стран СНГ назрела необходимость в переходе от двухстороннего сотрудничества в космической сфере к многостороннему формату.