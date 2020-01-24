Вашингтон, , 00:17 — REGNUM Ограничения на выдачу виз беременным женщинам в Соединённых Штатах начнут действовать 24 января, говорится в официальном уведомлении Госдепартамента.

«Поездка в США, главной целью которой является получение американского гражданства ребенком благодаря тому, что он рождается на территории США, является недопустимым основанием для выдачи неиммиграционной визы типа «B», — говорится в документе.

Отмечается, что введённая мера позволит пресечь преступную деятельность в сфере иммиграции и обеспечит необходимый уровень национальной безопасности США.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе 2019 года президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит возможность отмены предоставления гражданства США детям, появившимся на свет на американской территории. Введённая сегодня мера стала продолжением этой инициативы.

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