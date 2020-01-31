Бишкек, , 14:22 — REGNUM На объединенную российскую военную базу в Киргизии переброшены 13 бронированных армейских автомобилей повышенной проходимости «Урал». Об этом сообщает пресс-служба Центрального военного округа РФ.

Специалисты службы вооружения базы провели бронирование грузовиков, защитив двигатель, кабину и десантное отделение кузова бронелистами. Также на «Уралы» были установлены крупнокалиберные пулеметы.

Отмечается, что в полученных военной базой грузовиках используется принцип контурного бронирования, одновременно обеспечивающий высокую защищенность личного состава и двигателя от пуль и осколков, а также высокую мобильность. В пассажирском отделении, размещенном в кузове, предусмотрены бойницы для ведения огня с ходу и турели для установки малокалиберных зенитных пулеметов.

Эти автомобили будут задействованы подразделениями по противодействию терроризму, в том числе занимающихся защитой военной базы от беспилотных летательных аппаратов противника.

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