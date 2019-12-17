Бишкек, , 15:39 — REGNUM Военнослужащие российской авиабазы «Кант» в Киргизии провели учения, во время которых отразили условную атаку ударных беспилотных летательных аппаратов и дронов-разведчиков. Об этом сообщает пресс-служба военного объекта.

По замыслу мероприятия, три ударных и два разведывательных беспилотника условного противника попытались войти в воздушное пространство жилой и административной зоны российского военного объекта для нанесения бомбового удара и фотосъемки.

Расчет комплекса радиоэлектронной борьбы «Силок» приступил к сканированию и вычислению частот управления дронами, запеленговав их координаты и каналы управления. Используя программные средства, специалисты РЭБ нарушили алгоритмы управления ударных беспилотников, перехватив их управление.

Разведывательные дроны российские военные нейтрализовали огнем мобильной группы подразделения охраны на армейском вездеходе «Урал» с установленным в кузове 12,7-мм пулеметом «Утес».