Джакарта, , 11:36 — REGNUM Посол Великобритании в Индонезии Оуэн Дженкинс заявил, что выход Британии из Евросоюза (Brexit) означает открытие внешнеполитических возможностей, сообщает Sindonews.

По его словам, термин «Глобальная Британия» означает новые отношения с ЕС, еще более крепкие отношения с такими странами, как Индонезия. Это расширение глобальной торговли, особенно поиск новых рынков.

«Мы — страна с большими идеями, с новыми амбициями», — отметил британский дипломат.

Посол Великобритании в Индонезии также заявил, что более 1,75 млрд человек, четверть населения мира, говорят по-английски. Кроме того, в Британии расположены четыре из десяти лучших университетов в мире. Государство также входит в число лучших мест для ведения бизнеса и является шестой по величине экономикой в мире.

«Текущий уровень инвестиций в наш технологический сектор лучше, чем у США и Китая. У Лондона больше технологических стартапов, чем в любом другом городе», — пояснил посол.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из ЕС состоится 31 января 2020 года в 23:00 по британскому времени.

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