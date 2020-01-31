Лондон, , 09:15 — REGNUM Выход Великобритании из Европейского союза (Brexit) будет началом нового этапа в жизни всех британцев, который должен пройти под знаком объединения и обновления. Об этом заявил премьер-министр Соединенного Королевства Борис Джонсон.

«Это не конец, а начало. Это тот момент, когда забрезжил рассвет и занавес поднимается для начала нового акта. Это момент для настоящего национального обновления и изменения», — цитирует ТАСС Джонсона.

Как сообщало ИА REGNUM, выход Великобритании из Евросоюза состоится 31 января 2020 года в 23:00 по британскому времени, или 1 февраля в 02:00 мск. После этого ЕС и Великобританию ждет «переходный период», во время которого стороны должны окончательно решить вопросы двусторонней торговли и границ.

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