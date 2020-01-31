Триполи, , 10:18 — REGNUM Власти Турции в настоящее время проводят активные переговоры с Правительством национального согласия (ПНС) Ливии по вопросу о возможности строительства возле Триполи своей военной базы. Об этом 31 января телеканал Al Arabiya со ссылкой на неназванные военные источники.

По данным источников, на территории этой базы Турция намерена оборудовать взлётно-посадочную полосу, сделать пункт связи и разместить бойцов своего спецназа и подразделений турецких ВМС.

Также утверждается, что представители ПНС ведут обсуждение по поводу возможности приобретения у Турции военных самолетов и беспилотных летательных аппаратов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее турецкие фрегаты «Кайдиниз» и «Газинтепе» доставили в Триполи бронетехнику и армейские грузовики.