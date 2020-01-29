Триполи, , 23:16 — REGNUM Турецкие фрегаты «Кайдиниз» и «Газинтепе» доставили в Триполи бронетехнику и армейские грузовики, передаёт 29 января Channel 218TV.

Военная техника и контингент доставлены на авиабазу Митиага.

Напомним, 29 января в интернете появились фотографии двух турецких фрегатов, прибывших в Ливию в помощь Правительству национального согласия.

Париж заявил, что Анкара, помогая военнослужащими и военной техникой Триполи, нарушает своё обещание, которое было дано в Берлине на встрече по Ливии.

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