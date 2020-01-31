Ла-Пас, , 05:48 — REGNUM Запрос Боливии об объявлении экс-президента Эво Моралеса в международный розыск отклонён Международной организацией уголовной полиции (Интерполом), пишет 30 января газета Página Siete со ссылкой на генерального прокурора республики Хуана Ланчипу.

«Мы ждем ответа Интерпола, чтобы нам сказали конкретно, на каком основании было отклонено наше прошение», — сказал он.

Отмечается, что в Боливии готовы подать новый запрос, поскольку считают решение Интерпола не окончательным.

Напомним, запрос был направлен в связи с тем, что бывший президент якобы давал советы о том, как «взять в кольцо город Ла-Пас». Такие указания в министерстве внутренних дел Боливии расценили как подготовку к террористическому акту.

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