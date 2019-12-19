Ла-Пас, , 09:17 — REGNUM Выданный прокуратурой Боливии ордер на арест бывшего главы республики Эво Моралеса будет передан полиции для его исполнения. Кроме того, надзорное ведомство намерено обратиться в Интрепол с просьбой о сотрудничестве. Об этом заявил генеральный прокурор Боливии Хуан Ланчипа Понсе.

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«Дело находится в ведении специализированно подразделения по борьбе с коррупцией, легализацией незаконных доходов, таможенными и налоговыми преступлениями при прокуратуре Ла-Паса», — уточняется в сообщении ведомства.

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Как сообщало ИА REGNUM, о выданном ордере на арест бывшего президента Боливии Эво Моралеса, который выписала боливийская прокуратура, накануне, 18 декабря, сообщил министр внутренних дел этой страны Артуро Мурильо. Моралеса обвиняют в подстрекательстве к мятежу, в терроризме и в финансировании террористических структур.

Как сообщало ИА REGNUM, бывший президент Боливии Эво Моралес бежал из страны после массовых акций протеста. Сначала политик направился в Мексику, а затем на Кубу. В настоящее время он находится в Аргентине, где ему обещано политическое убежище. Моралес будет проживать в Буэнос-Айресе вместе со своими двумя детьми.

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