Бишкек, , 21:13 — REGNUM Вооруженные силы Киргизии активно сотрудничают с Россией и другими странами-партнерами в военной и военно-технической сфере. Об этом заявил начальник генерального штаба Райимберди Дуйшенбиев в ходе совещания с президентом страны Сооронбаем Жээнбековым, передает пресс-служба главы государства.

Глава генштаба доложил президенту о приоритетах по дальнейшему укреплению обороноспособности страны, о ходе модернизации киргизской армии и повышении ее боевого потенциала, а также о работе по совершенствованию системы управления вооруженными силами.

В свою очередь глава государства сделал акцент на необходимости улучшать качество подготовки военных специалистов, повышать воинскую дисциплину, а также уделить больше внимания вопросам социального обеспечения военнослужащих и технической оснащенности армейских подразделений.

Президент Жеенбеков также подчеркнул необходимость продолжения цифровизации вооруженных сил страны. Цель — повысить информационную безопасность и оперативность военных структур.

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