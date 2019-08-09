Токио, , 14:39 — REGNUM

У бывшей императрицы Японии Митико обнаружили рак груди на первой стадии, об этом 9 августа сообщает информационное агентство Imperial Household Agency.

После плановой проверки здоровья, которая состоялась в июле 2019 года, была констатирована онкология, бывшей императрице предстоит операция.

Врачи также отметили, что за последнее время Митико похудела, у нее наблюдаются некоторые проблемы с сердцем, что требует наблюдения, а также продолжительного отдыха.

Напомним, бывшая императрица Митико получила титул почетной императрицы после того, как ее супруг император Акихито отрекся от престола. Новым императором стал их сын Нарухито, взошедший на престол 1 мая 2019 года.

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