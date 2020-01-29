Бишкек, , 22:19 — REGNUM В Киргизии пока не зафиксировано ни одного случая заражения китайским коронавирусом, а потому никаких поводов для паники нет. Об этом заявил министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев на заседании республиканского штаба по предупреждению распространения вируса «2019-nCoV», передает пресс-служба правительства.

По словам главы медицинского ведомства, в Киргизии имеется необходимый запас индивидуальных средств защиты и противовирусных препаратов. В больницах подготовлены специальные палаты на случай, если на территории республики будут выявлены факты заражения.

Участники совещания отметили, что специалисты санитарно-карантинного пункта проверяют тепловизором всех, кто прибывает в Киргизию не только из Китая, но и из других стран.

В свою очередь премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев поручил усилить мониторинг эпидемиологической ситуации в стране и продолжить реализацию комплекса профилактических мер, а также постоянно информировать население о текущей ситуации — чтобы не допустить распространение недостоверной информации.

Кроме того, глава правительства акцентировал внимание на необходимости не допустить рост цен на медицинские маски и противоинфекционные лекарства, а также предпринять меры по защите прав и здоровья киргизстанцев, находящихся сейчас на территории Китая.

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