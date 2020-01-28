Бишкек, , 12:15 — REGNUM Киргизия с 23 января 2020 года полностью приостановлено воздушное, автомобильное и железнодорожное сообщение с Китаем. Таким образом киргизские власти пытаются не допустить распространение коронавирус из КНР, заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на заседании правительства 27 января.

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По словам высокопоставленного чиновника, из-за возникшей в соседнем Китае сложной эпидемиологической ситуацией правительство и министерство здравоохранения Киргизии сразу же сформировали оперативный штаб, поручили усилить санитарно-карантинный контроль на всех пунктах пропуска на границе с КНР и установить тепловизоры в аэропортах «Манас» и «Ош» для проверки состояния здоровья прибывающих пассажиров.

Глава правительства подчеркнул, что особое внимание теперь также уделяется ужесточению контроля за ввозимой в страну сельскохозяйственной продукцией.

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