Страсбург, Франция, , 16:21 — REGNUM Новгородский сенатор Сергей Фабричный, вошедший в состав российской делегации в ПАСЕ, назвал доклад «Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе», подготовленный первым заместителем главы комиссии ПАСЕ по культуре, науке, образованию и СМИ Джорджем Фолкесом, «тенденциозным и политизированным».

Сенатор указал на мнение докладчика, который оспаривает ряд законодательных решений Российской Федерации и считает, что они оказывают на журналистов и других работников СМИ сдерживающий эффект самоцензуры.

«Скажите, а разве это неправильно: сначала подумать, а потом сказать или написать?» — отметил Сергей Фабричный.

Он пояснил, почему российская сторона не может принять требования, которые содержатся в докладе.

Сергей Фабричный, член Совета Федерации РФ «Как по формальным признакам, поскольку не считаем платформу Совета Европы по продвижению журналистской деятельности и безопасности журналистов конвенционным институтом. Так и с содержательной точки зрения, поскольку положения, размещённые в документе, являются недостаточно обоснованными».

Фабричный также указал на соответствующие стандарты Совета Европы: часть 2 статьи 10 Европейской конвенции по правам человека «Свобода распространения мнения» допускает наличие в демократическом обществе установленных законом санкций, условий, ограничений при получении и распространении информации и идей «в интересах национальной безопасности, территориальной целостности или общественного порядка, в целях предотвращения беспорядков или преступлений, для охраны здоровья и нравственности, защиты репутации и прав других лиц, предотвращения разглашения информации, полученной конфиденциально, или обеспечения авторитета и беспристрастности правосудия».

Сенатор отметил, что такой же подход заложен и в части 3 статьи 55 Конституции России и подчеркнул, что Европейская конвенция о правах человека имплементирована в российское законодательство.

Сергей Фабричный, член Совета Федерации РФ «Почему же уважаемый докладчик отказывает нам в праве следовать букве и духу документа, который наша страна ратифицировала 30 мая 1998 года?»

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о том, что российская делегация в ПАСЕ не будет поддерживать доклад о свободе СМИ заявил 28 января глава российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы, вице-спикер Госдумы Пётр Толстой. По его мнению, в докладе «двойные стандарты слишком ярко бросаются в глаза».

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