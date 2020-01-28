Страсбург, Франция, , 16:26 — REGNUM Российская делегация в ПАСЕ не будет поддерживать доклад первого заместителя главы комиссии по культуре, науке, образованию и СМИ Джорджа Фолкеса «Угрозы свободе СМИ и безопасности журналистов в Европе». Как передает корреспондент ИА REGNUM 28 января, об этом заявил глава российской делегации в ПАСЕ, вице-спикер Госдумы Петр Толстой («Единая Россия»).

«Мы не будем поддерживать этот документ. Мы последовательно выступаем против двойных стандартов. Двойные стандарты в этом докладе слишком ярко, слишком сильно бросаются в глаза», — заявил Толстой.

Он также обратил внимание на то, что сама предоставленная докладчику информация базируется на «негодной платформе».

«К сожалению, мы вынуждены констатировать, информация, которая была предоставлена докладчику, базируется на наш взгляд, на негодной лондонская платформе», — сказал парламентарий.

Он осудил тот факт, что набор непроверенных фактов со ссылкой на неправительственные организации даются как окончательные сведения.

«Подобный подход недопустим в работе ПАСЕ», — уверен Толстой.