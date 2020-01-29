Париж, , 16:17 — REGNUM Кандидат на пост мэра Парижа Седрик Виллани, который хочет стать первым мэром Парижа, по-настоящему заботящему об экологии, обещает инвестиционный план в пять миллиардов евро для экологического перехода, передает BFM TV.

«Мы будем говорить о климате, окружающей среде, но давайте прекратим говорить о дискуссиях, альянсах», — заявил Седрик Виллани в эфире радиостанции.

Говоря о предложении действующего мэра Парижа Анн Идальго, которая ранее предложила сократить тысячи парковочных мест в рамках развития велотранспорта в столице, Седрик Виллани согласился с тем, что «сегодня слишком много мест отведено для автомобилей», и выступил за развитие «подземных автостоянок и за пределами Парижа».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат на пост мэра Парижа Седрик Виллани предложил расширить границы французской столицы.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэр Парижа хочет создать сеть велодорожек в столице к 2024 году