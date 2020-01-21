Париж, , 08:33 — REGNUM Кандидат на пост мэра Парижа Седрик Виллани предлагает освободить столицу, расширив ее границы, сообщает Le Figaro.

«Проблемы, связанные с экологией, жильем, качеством воздуха, транспортом или безопасностью, неразрешимы в современных границах», — отметил Седрик Виллани.

Издание отмечает, что Мадрид в 6 раз больше Парижа. Берлин в 9 раз, Нью-Йорк в 12 раз и Лондон в 15 раз.

Чтобы завоевать доверие мэров пригородов, Париж, по словам Седрика Виллани, «найдет путь смирения» и «децентрализует свои полномочия, передав часть обязанностей мэрам районов».

Кроме того, кандидат в мэры столицы хочет реализовать «эко-прогрессивную» политику с целью нейтрализации выбросов углерода в 2050 году, а также сделать Париж столицей знаний и инноваций.

Как сообщало ИА REGNUM, действующий мэр Парижа Анн Идальго, которая также намерена принять участие в муниципальных выборах в 2020 году, пообещала привлечь 20 миллиардов евро, чтобы предложить доступную аренду жилья гражданам среднего класса.

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