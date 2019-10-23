Санкт-Петербург, , 14:34 — REGNUM Заксобрание Петербурга согласовало застройку «Сада на Неве», где предполагается построить так называемый судебный квартал.

Соответствующий законопроект по инициативе Смольного был поддержан в среду, 23 октября, причем сразу во всех чтениях. Для этого спикеру ЗакСа Вячеславу Макарову даже пришлось созвать внеочередное заседание, передает корреспондент ИА REGNUM.

На поправки к закону представитель губернатора Юрий Шестериков дал всего пять минут. Речь идет о выводе из перечня зеленых насаждений общего пользованя (ЗНОП) территории «Сада на Неве», что позволит его застроить.

Этот участок нужен для возведения судебного квартала — здания Верховного суда РФ и жилья для судей и сотрудников аппарата. Ранее судебный квартал должны были строить на другом участке, в Петроградском районе, где теперь, согласно идее Александра Беглова, возникнет арт-парк «Тучков буян».

Между тем петербургское законодательство запрещает выводить зеленые зоны из перечня ЗНОП без компенсации, если в районе на жителя приходится меньше 6 кв. метров зелени. А в Центральном районе, где и расположен «Сад на Неве», этот показатель составляет лишь около 4 кв. метров.

Депутаты от «Справедливой России» апеллировали к этому обстоятельству, но поддержки у большинства единороссов не нашли. Шестериков объявил, что в знак компенсации в ЗНОП включат другие шесть небольших участков общей площадью 3,5 га вместо одного парка в 3 га, который будет застроен.

В результате законопроект был поддержан. Представитель КПРФ Александр Рассудов заметил, что сам по себе переезд Верховного суда станет позитивным явлением, так как поможет вытащить Петербург из социально-экономического болота, в котором он давно оказался как город с «провинциальной судьбой». Однако то, как это происходит, ему не нравится.

«У нас в городе нет действенной политики, особенно со стороны органов исполнительной власти, по превращению нас в зеленый мегаполис, как мы можем посмотреть на примере Лондона, Мюнхена и других крупных городов, которые действительно утопают в зелени и при этом активно развиваются и имеют население значительно больше, чем у нас. Мы ввиду отсутствия этой внятной, прозрачной политики вынуждены реагировать как некий «зеленый спецназ», некие Чип и Дейл, которые бьются за каждую зеленую зону как за дом Павлова в известной обороне Сталинграда. Надо в корне менять что-то с системой по озеленению города», — заявил Рассудов.