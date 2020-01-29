Тегеран, , 02:08 — REGNUM План ближневосточного урегулирования, предложенный президентом США Дональдом Трампом, является «кошмаром» для всего Ближнего Востока, заявил глава МИД Ирана Мохаммад Джавад Зариф на своей странице в Twitter.

«Это кошмар для региона и для всего мира. И, надеюсь, это призыв к действию для всех мусульман, которые раньше шли по ложному следу», — заявил он.

Зариф подчеркнул, что так называемая «сделка века» является «проектом мечты для обанкротившегося застройщика».

Читайте также:Бред — Тегеран оценил «сделку века» Трампа

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, до обнародования подробностей плана по ближневосточному урегулированию, Тегеран назвал его бредовым. Глава МИД Ирана Джавад Зариф отметил, что лучшим вариантом для Израиля и Палестины был бы референдум.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции проходят протесты против американской «сделки века»