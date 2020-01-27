Тегеран, , 22:52 — REGNUM Бредовым назвал так называемую сделку века, предлагаемую США, иранский министр иностранных дел Джавад Зариф 27 января в Twitter.

Он отметил, что для Израиля и Палестины лучшим вариантом был бы референдум, идею которого высказывал иранский верховный лидер аятолла Али Хаменеи. В ходе референдума мусульмане, иудеи и христиане сами «решили бы своё будущее».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, «сделка века», предлагаемая президентом Соединённых Штатов Дональдом Трампом в качестве плана урегулирования арабо-израильского конфликта, должна быть обнародована 28 января 2020 г.

Саму идею того, что Вашингтон предлагает план урегулирования конфликта с Израилем, в Палестине восприняли без энтузиазма.

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