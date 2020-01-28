Ашхабад, , 23:11 — REGNUM Начало строительства афганского участка газопровода ТАПИ, который позволит поставлять природный газ из Туркмении транзитом через Афганистан в Пакистан и Индию, в очередной раз перенесли на более поздний срок из-за бюрократических проволочек, передает «Афганистан.ру».

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По имеющейся информации, афганские власти планировали приступить к прокладке транснациональной газомагистрали по своей территории в начале 2020 года, однако даже подготовительные работы до сих пор не начаты.

Причиной тому стали бюрократические препятствия в виде отсутствия закона, регламентирующего возможность выкупа государством принадлежащих местным жителям земельных участков, по которым планируется протянуть газопровод.

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* — организация, деятельность которой запрещена в РФ