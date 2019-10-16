Ашхабад, , 16:06 — REGNUM Туркменская делегация прибыла в Исламабад для проведения очередного раунда переговоров по проекту строительства газопровода «Туркмения — Афганистан — Пакистан — Индия», передает «The News».

Представители Туркмении сообщили пакистанским партнерам о том, что туркменская сторона готова включить в соглашение по ТАПИ пункт, гарантирующий, что Пакистан получит компенсацию за потерю транзита газа в случае терактов на территории Афганистана, которые приведут к выходу из строя газовой магистрали.

Также Ашхабад все же решил пойти на уступки Исламабаду и согласился пересмотреть цены на газ. В ближайшее время группа специалистов «Туркменгаза» посетит Пакистан для обсуждения подробностей по этому вопросу.

По информации источников издания, Пакистан не устроила предложенная Туркменией формула ценообразования для всех потенциальных покупателей туркменского газа — Афганистана, Пакистана и Индии. Поэтому Исламабад настоял на разработке новой формулы.

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