Бишкек, , 15:38 — REGNUM Киргизстанские власти запретили завозить сельскохозяйственную продукцию из Китая из-за произошедшей в КНР вспышки коронавируса. Об этом на пресс-конференции заявил директор департамента карантина растений Иличбек Марсбек уулу, передает «24.kg».

По словам чиновника, запрет будет действовать всего несколько дней — вплоть до 1 февраля 2020 года.

Однако, как отмечает глава фитосанитарного ведомства, если угроза распространения новой инфекции подтвердится, то запрет на ввоз в республику тех или иных китайских сельхозтоваров может быть продлен.

«Если это повлияет на продуктовый рынок, то министерство сельского хозяйства найдет другие альтернативы для импорта продукции в Киргизию», — подчеркнул он.

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