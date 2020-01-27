Москва, , 12:54 — REGNUM По данным госкомитета КНР на 27 января, в Китае число заболевших пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, достигло 2783 человек, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

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Уточняется, что из общего числа заболевших 461 человек находится в тяжелом состоянии. Число жертв коронавируса достигло 81. Большинство летальных случаев зафиксировано в провинции Хубэй.

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При этом в госкомитете Китая отмечают, что 52 ранее заболевших человека успешно прошли курс лечения и выписаны из медицинских учреждений.

Как сообщало ИА REGNUM, заболевшие пневмонией, вызываемой коронавирусом нового типа, обнаружены в 13 странах мира, включая Китай.

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